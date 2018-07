Wellington

Über den Wolken ist vieles anders. Doch ein Burger, der nur so tut, als sei er aus Rinderhack, das geht den Neuseeländern nun doch zu weit. Die Fluggesellschaft Air New Zealand hat mit dem ungewöhnlichen Langstreckenangebot nicht nur Fluggäste, sondern auch Politiker gegen sich aufgebracht.

So protestierte der geschäftsführende Premierminister Winston Peters, „Air New Zealand ist eine Fluggesellschaft, die vom neuseeländischen Steuerzahler aufgebaut wurde, privatisiert und dann wieder vom neuseeländischen Steuerzahler gerettet wurde“. Beim Marketing für Neuseelands wichtige Farmindustrie müsse die Airline an erster Stelle stehen.

Der Abgeordnete Nathan Guy sagte, es sei „enttäuschend“, dass die Gesellschaft auf ihren Flügen in die USA für Kunstfleisch werbe. „Wir produzieren die leckersten Steaks und Lammfilets des Planeten“, schrieb er auf Twitter. Die nationale Fluglinie solle dem Land helfen, seine Premiumprodukte in der Welt zu verkaufen.

Die Gesellschaft wies alle Vorwürfe zurück. „Air New Zealand entschuldigt sich nicht dafür, ihren Kunden eine innovative Produktauswahl anzubieten und wird das auch in Zukunft tun“, zitierten verschiedene Medien aus einer Stellungnahme. Im übrigen kaufe die Linie jedes Jahr für viele Millionen Dollar neuseeländisches Rind- und Lammfleisch, und der Veggie Burger sei keine Bedrohung für die nationale Fleischindustrie.

Von dpa/RND