New York

Ein Alptraum für jede Mutter: Jenny Mollen (39), die Ehefrau von „ American Pie“-Star Jason Biggs (40), hat den gemeinsamen Sohn versehentlich fallen gelassen. Der fünfjährige Sid landete unglücklich auf dem Kopf und erlitt eine Schädelfraktur. Mollen machte den Vorfall, der sich am vergangenen Samstagabend ereignet hatte, selbst in einem emotionalen Instagram-Post öffentlich.

„Es war eine traumatische Woche, aber Sid ist jetzt Zuhause, geht die Dinge langsam an und erholt sich gut“, schreibt die Schauspielerin. „Meine Gedanken gehen an alle Eltern, die sich je in einer solchen Situation befunden haben oder befinden werden. Ihr seid nicht allein...“

Die 39-Jährige richtet auch einen Dank an alle, die ihrem Sohn im Krankenhaus geholfen haben: „Danke an all die Krankenschwestern, Neurologen, Kinderärzte, Stationsärzte, Cafeteria-Mitarbeiter und die mutigen Frauen, die die Besuchertoiletten sauber halten.“ Und dann veröffentlicht sie noch eine Liebeserklärung an ihren Mann: „ Jason Biggs, Gott sei Dank, dass es dich gibt. Danke Gott, danke!“

Von RND/seb