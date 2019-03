Panorama Nordrhein-Westfalen - An Bahnübergang: 20-Jähriger von ICE erfasst und tödlich verletzt Tragischer Unfall an einem Bahnübergang im nordrhein-westfälischen Wesel: Am Donnerstagabend wurde ein 20-Jähriger von einem ICE erfasst und getötet. Ermittler fanden Kopfhörer am Unfallort.

Polizei, Notarzt und Feuerwehr sind an der Unfallstelle an einem Bahnübergang in Wesel im Einsatz. Ein junger Mann war an dem Bahnübergang von einem ICE erfasst und tödlich verletzt worden. Quelle: dpa