Köln

Zwei Angestellte einer Mietwagenfirma haben sich mit Firmenwagen ein Rennen durch die Innenstadt geliefert. Die Männer im Alter von 22 Und 44 Jahren hätten sich Zeugenaussagen zufolge viel zu schnell „mit quietschenden Reifen“ durch Lücken im fließenden Verkehr geschlängelt, wie die Polizei der Domstadt am Donnerstag mitteilte. Beamte stoppten sie, die Staatsanwaltschaft ließ danach ihre Führerscheine einziehen.

Den Angaben zufolge begannen die Männer ihr Rennen am Mittwoch in der Nähe des Kölner Hauptbahnhofs, Polizisten beendeten die Fahrt nach rund zwei Kilometern. Dabei überholten die Verdächtigen andere Autos abwechselnd links und rechts und wechselten ständig die Spur. Gegen sie wurde ein Verfahren wegen eines illegalen Rennens eingeleitet. Außerdem ordnete die Staatsanwaltschaft die vorläufige Einziehung der Mobiltelefone an. Die Fahrzeuge wurden an die Autovermietungsfirma übergeben.

Von RND