Leipzig

Nachdem die letzten Gäste die Einweihungsparty verlassen hatten, splitterten die Scheiben: Ein am Mittwochabend in Leipzig eröffneter „ Konsum“-Supermarkt ist in der Nacht zur Zielscheibe eines Anschlags geworden, berichtet die „Leipziger Volkszeitung“. Nach Angaben der Polizei warfen unbekannte Täter bis zu 52 Scheiben des Gebäudes im Stadtteil Plagwitz ein. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Betroffen war nicht der Supermarkt selbst, sondern die Vorhalle des Gebäudes. Die Polizei prüft derzeit, ob eine politisch motivierte Straftat vorliegt. Im Laufe des Tages soll zudem eine Entscheidung darüber fallen, ob das Landeskriminalamt ( LKA) den Fall übernimmt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Konsum-Chef Thärichen : „Gewalt nicht tolerierbar“

Der Supermarkt in der historischen Industriehalle war am Mittwoch vor 250 geladenen Gästen eröffnet worden. Konsum-Chef Dirk Thärichen zeigte sich am Donnerstagmorgen entsetzt von der Tat. „Wir sind dafür, dass jeder seine Meinung sagen darf, aber Gewalt ist nicht tolerierbar“, sagte Thärichen LVZ.de. Der Markt startete um 8 Uhr trotz der Schäden seinen regulären Betrieb und öffnete für Kunden.

Von RND