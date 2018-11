Buenos Aires

Fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Verschwinden des argentinischen U-Bootes „San Juan“ haben Experten im Südatlantik ein U-Boot-Wrack entdeckt. Die argentinische Marine teilte am Sonnabendmorgen auf ihrer Homepage und via Kurznachrichtendienst Twitter mit, dass es sich bei dem Wrack um die San Juan“ handelt. Das U-Bootwrack liegt in 800 Metern Wassertiefe im Atlantik.

Autonome Tauchgeräte führten zum Erfolg

Das von dem US-Unternehmen Ocean Infinity gecharterte norwegische Offshore-Spezialschiff „Seabed Constructor“ hatte Ende September eine Suchaktion gestartet. Dabei wurden Daten der US Marine, der Royal Navy und der Marine Argentiniens ausgewertet und Suchraster erstellt.

Von Bord der „Seabed Constructor“ setzte die US-Firma mehrere autonome Unterwasserfahrzeuge des norwegischen Typs Hugin ein. Diese AUVs (Autonomous Underwater Vehicles) operieren als Schwarm. Sie tauchen auf vorbestimmten Kursen in Wassertiefen bis zu 6000 Meter und können verdächtige Gegenstände erkennen.

Dabei zeichnen sie Position der Kontakte auf und erstellen Sonarbilder. Einer dieser Kontakte war POI24, der jetzt als „San Juan“ identifiziert wurde. Dieser Kontakt ist ein etwa 60 Meter langes Wrack aus Metall mitten in einem Feld weiterer kleinerer Kontakte, so die Marine. Die Position des Wracks liegt etwa 300 Seemeilen östlich der argentinischen Hafenstadt Comodora Rivadavia.

Bergung des Wracks wird noch dauern

Die 1985 in Emden bei den Nordseewerken fertiggestellte „San Juan“ ist 66 Meter lang und verdrängt rund 1400 Tonnen. Sie war am 15. November 2017 mit 44 Crewmitgliedern auf der Rückfahrt von Ushuaia zur Heimatbasis Mar del Plata. Es verschwand ohne Notruf. Abhöranlagen im Atlantik orteten eine starke Explosion.

In einem nächsten Schritt soll jetzt die Wrackstelle weiter erkundet werden. Über die Bergung des Wracks aus 600 Metern muss die argentinische Marine entscheiden. Technisch ist eine Bergung möglich, sie dauert aber angesichts der Wassertiefe einige Monate.

Das norwegische Spezialschiff "Seabed Conbstructor" hatte zuvor 2018 vergeblich versucht, das Wrack des vermissten Passagierflugzeugs der Malaysian Airways im Indischen Ozean zu finden.