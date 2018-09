Hallo FlixBus Am Samstag, 25.08.18, hat uns dieser spielbegeisterte Herr von Hamburg nach Berlin gefahren. Da wir direkt hinter ihm saßen, konnten wir gut sehen, wie er immer wieder, während voller Fahrt, nach seinem privaten Handy griff und sich in aller Ruhe durch seine Whatsappnachrichten laß, Videos ansah, Ebay checkte und vor allem spielte. Ich habe mehrere Videos gemacht und war ehrlich gesagt mehr als geschockt, dass sowas tatsächlich direkt vor meiner Nase passiert. Nachdem ich den Fahrer angesprochen habe, ob er es bitte lassen könnte während der Fahrt am Handy zu spielen, hat er es mit einem "ok" und ansonsten totaler Teilnahmslosigkeit beiseite gelegt. Er schien sich nicht einmal ertappt zu fühlen. Ganz ehrlich, ich hab mich noch nie so unsicher auf der Autobahn gefühlt. Hier werden fahrlässig viele Menschenleben aufs Spiel gesetzt. Nicht nur die der vielen Mitreisenden, auch die der übrigen Verkehrsteilnehmer. Wir sind zum Glück heil in Berlin angekommen. Die Rückfahrt war dann aber lieber mit der Bahn, nicht mit dem bereits gebuchten Flixbus. Da werde ich sicher nie wieder einsteigen. ------------------ Zusatz ---------------------- Liebe Leute, dass wir das hier bei Facebook teilen bedeutet nicht automatisch, dass wir sonst nichts gemacht haben. Selbstverständlich haben wir uns sofort mit Flixbus in Verbindung gesetzt und selbstverständlich wird das rechtliche Konsequenzen haben. Öffentlicher Druck ist aber durchaus wichtig, da solche Fälle tatsächlich unangenehm häufig vorkommen und dann als bedauerliche Einzelfälle abgetan werden. --------------------------------------------------- PS: gerne teilen! 💜