Adelaide

In der australischen Großstadt Adelaide hat eine Ratte die 2000 Besucher einer Ballett-Aufführung unsanft aus einer Vorstellung von „Dornröschen“ getrieben. Kurz vor Schluss fiel in dem Konzerthaus am Mittwochabend der Strom aus, so dass es plötzlich völlig dunkel war.

Die Besucher mussten mit Taschenlampen und dem Licht ihrer Handys den Weg nach draußen suchen. Schließlich kam heraus, dass eine Ratte das zentrale Stromkabel des Stadtviertels durchgebissen hatte und die Sicherung durchbrannte.

Der Stromversorger South Australia Power Networks entschuldigte sich am Donnerstag für das Missgeschick.

Die Panne konnte allerdings erst nach zwei Stunden wieder behoben werden, so dass es zu spät war, die Aufführung fortzusetzen. Die 2000 Besucher sollen jetzt ihr Geld zurückbekommen.

Von RND/dpa