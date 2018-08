Genua

Beim Einsturz einer Autobahnbrücke im italienischen Genua sind am Dienstag elf Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Rettungskräfte. Rettungskräfte haben mindestens zwei Überlebende aus den Trümmern gezogen. Die Brücke stürzte in mehr als 40 Metern Höhe auf einem Stück von um die 100 Meter ein. Unter der Brücke verläuft die Autobahn 10 und Gleisanlagen. Der Einsturz habe sich während eines gewaltigen Unwetters ereignet, teilte die Polizei auf Twitter mit. Laut Ansa vermuteten die Behörden, dass der Einsturz durch strukturelle Schwächen am Bau ausgelöst worden sei.

+++ 14.15 Uhr – Video zeigt Einsturz der Brücke +++

Die italienische Polizei hat ein Video des Brückeneinsturzes auf Twitter veröffentlicht:

+++ 14 Uhr – Elf Tote vom Innenministerium bestätigt +++

Beim Einsturz einer Autobahnbrücke im italienischen Genua sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf das Innenministerium in Rom.

+++ 13.30 Uhr – Überlebende aus Trümmern gerettet +++

Der Einsturz riss offenkundig mehrere Fahrzeuge mit. „Zahlreiche Autos“ seien zwischen den Trümmern eingequetscht, berichtete Ansa unter Berufung auf Polizeikreise. Mehrere Lastwagen seien im Fluss Polvecera gelandet, über den die mehr als 40 Meter hohe Brücke der Autobahn 10 auch führt. In der Nähe der Brücke seien nach dem Einsturz vorsichtshalber Häuser evakuiert worden. Die Brücke führt unter anderem über Gleisanlagen und ein Gewerbegebiet. Die A10 wurde gesperrt.

+++ 12.45 Uhr – Italiens Verkehrsminister spricht von „entsetzlicher Tragödie“+++

Der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli hat den Einsturz der Autobahnbrücke in Genua als „entsetzliche Tragödie“ bezeichnet. „Ich beobachte mit größter Besorgnis, was in Genua passiert ist und was wie eine entsetzliche Tragödie aussieht“, twitterte der Fünf-Sterne-Politiker. „Wir stehen in engem Kontakt mit den Autobahnbetreibern und werden mit Vizeminister (Edoardo) Rixi vor Ort sein.“ Er sprach der Stadt Genua seine Anteilnahme aus.

+++ 12 Uhr – Ponte Morandi stürzt ein +++

Der Feuerwehr zufolge ereignete sich der Einsturz des Ponte Morandi, der auch als Polcevera-Viadukt bezeichnet wird, am Dienstag gegen 12.00 Uhr. „Massenhaft“ Einsatzkräfte seien vor Ort, erklärte sie auf Twitter. Die Feuerwehr veröffentlichte ein dramatisches Bild: Ein Lastwagen steht auf der Brücke, die direkt vor ihm eingestürzt ist.

Von RND/dpa