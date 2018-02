Autofahrer stürzt 30 Meter tief – und überlebt

Sydney. Ein Autofahrer hat in Sydney den Sturz von einer 30 Meter hohen Klippe überlebt. Der 64 Jahre alte Mann durchbrach am Dienstagmorgen in Mosman, einem Vorort von Sydney, mit seinem weißen Geländewagen eine Absperrung und landete weit unten im Gebüsch, wie die Polizei mitteilte.

A Sydney driver says he passed out before driving his car over a cliff in Mosman. He managed to climb out of his vehicle, suffering only minor injuries. Report on 7 News at 6pm. https://t.co/GInlxRkUtZ #Mosman #7News pic.twitter.com/HrHVZD7V66