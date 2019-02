Pfungstadt

Eine Autofahrerin mit über 3,6 Promille Alkohol im Blut ist in Pfungstadt von der Polizei gestoppt worden. Die 50-Jährige sei kurz zuvor gegen einen geparkten Wagen gefahren, teilte die Polizei in Darmstadt am Dienstag mit.

Sie fuhr am späten Montagabend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen alarmierten jedoch die Polizei, ihren Führerschein musste die Frau abgeben.

Von RND/dpa