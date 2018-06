Hamburg

1200 Euro Bußgeld, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg hat ein 38 Jahre alter Autofahrer für diverse Auffälligkeiten im Hamburger Stadtgebiet erhalten. Das laute Motorengeräusch seines 450 PS starken Wagens erregte am Freitag an der Binnenalster die Aufmerksamkeit der Kontrollgruppe „Autoposer“.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, verfolgten sie den Wagen mit zwischenzeitlich mehr als 130 km/h über die Amsinckstraße bis auf die A 252. An der Anschlussstelle Wilhelmsburg-Mitte stoppten die Beamen das Auto und informierten den Fahrer über die ihn erwartenden Strafen.

Auch Tim Wiese geriet in Kontrolle

Die Kontrollgruppe „Autoposer“ zieht immer wieder aufgemotzte Fahrzeuge aus dem Verkehr – auch Ex-Nationalspieler Tim Wiese war im Dezember vergangenen Jahres in eine Kontrolle Beamten geraten. Sein 700 PS starker Lamborghini Aventador war lauter als die Polizei erlaubt – und das deutlich..

