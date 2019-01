Sydney

Der kleine Pinguin hat jetzt einen Namen – und nun weiß man auch endlich das Geschlecht des Tieres: Es ist ein Mädchen, heißt „Baby Sphengic“ und wurde vor drei Monaten im Sea-Life-Aquarium in Sydney geboren. Für sich gesehen ist das nichts Ungewöhnliches. Doch die Eltern des Babys sind die beiden Pinguin-Herren Sphen und Magic.

Es dauert, das Geschlecht von einem Pinguin festzulegen

Als im Oktober 2018 die Brutzeit begann, machten die beiden das, was alle anderen Paare in ihrem Gehege auch taten: Sie sammelten Steine, um daraus ein Nest zu bauen. Irgendwann hatten die beiden mehr Steine als jedes andere Paar gesammelt und wechselten sich mit dem Brüten ab. Was natürlich nicht viel brachte. Und so entschlossen sich die Zoomitarbeiter, dem homosexuellen Paar ein echtes Ei ins Nest zu legen. Es stammte von einem anderen Paar, dass zuvor zwei Eier gelegt hatte. Sphen und Magic brüteten das ihnen untergeschobene Ei aus – am 19. Oktober schlüpfte ein 90-Gramm-Pinguin. Mehrere Monate und einen Bluttest brauchten die Mitarbeiter des Zoos, um das Geschlecht festzulegen. Männliche und weibliche Pinguine gleichen sich.

Inzwischen ist „Baby Sphengic“ fünf Kilogramm schwer und lernt derzeit, richtig zu schwimmen. Eines der wichtigsten Dinge sei es, so die Pflegerin Laetitia Hannan zu CNN, dass Baby-Pinguine lernten, ihren Kopf beim Schwimmen unter Wasser zu halten. „Nur so können sie sehen.“ „Baby Sphengic“ sei im Übrigen eher ein Spitzname. Der Zoo wolle sich noch einen Namen überlegen.

Der kleine Pinguin soll nach Angaben von Sea-Life Botschafter einer durch die Erderwärmung und Plastikmüll bedrohten Spezies werden. Berühmt genug ist die Kleine bereits.

Von RND/hma