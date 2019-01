Hannover

Die 30-jährige Hannoveranerin Christina Grass ist Kandidatin der aktuellen Staffel der RTL-Datingshow „Der Bachelor“. Neben ihr buhlen zurzeit noch zwölf weitere Frauen um das Herz des Basketball-Profis Andrej Mangold (31). Ob die Pharmareferentin Christina Grass letztendlich sein Herz erobert kann, wird das Staffelfinale am 27. Februar zeigen.

Bevor es soweit ist, verriet die selbstbewusste Brünette bei der großen Sportgala der „Neuen Presse“ in Hannover, wie ihr Verhältnis zum „Bachelor“ ist, welche Kandidatin ihr in der „Mädels-Villa“ am meisten auf die Nerven ging und was sie in ihrem Nachttisch versteckt hat.

Von RND/aw/tg/jk