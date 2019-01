Berlin

Eigentlich wollte Charlotte Würdig Ende vergangenen Jahres mit ihrem Post nur ein Produkt für ein faltenfreies Dekolleté bewerben. Doch ihren Fans viel etwas ganz anderes auf: ihr faltenfreies und stark verändertes Gesicht. Die Gerüchteküche brodelte: Hat sich die Frau von Rapper Sido unters Messer gelegt?

In einem Interview mit „ RTL Exclusiv“ hat die sonst so natürliche 40-Jährige gestanden: „Ja, ich habe was machen lassen – und das meine ich jetzt nicht nur mit Wasser und Seife im Gesicht“. Geschnitten wurde nach ihrer Aussage aber nicht, dafür gespritzt. „Ich bin Fan von Hyaluronsäure“, so die zweifache Mutter. Der Anti-Aging-Stoff polstert die Haut auf und wird nach spätestens einem Jahr vom Körper abgebaut.

Die Diskussion um ihren Schönheitseingriff, kann Würdig nicht verstehen. „Ja, ich habe mein Gesicht optimiert. Wow“, so die Moderatorin ironisch. Für sie ist es höchste Zeit, offen über solche Themen zu reden. Die Behandlung mit Hyaluron-Spritzen ist für sie genau so normal, wie jeder andere kosmetische Maßnahme. „Natürlich gehört das Gesicht auch zu meinem Körper – genauso wie mein Hintern und meine Arme und meine Füße – ich gehe ja auch zur Fußpflege“, hält die 40-Jährige fest.

Von RND/mat