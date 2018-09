Es hört sich so einfach an: Hier ein Schlückchen vom Kollagendrink, da ein kräftiger Zug aus dem Hyaluronsäure-Cocktail, schon erstrahlen Haut und Haar in neuer Frische. Glaubt man den Herstellern sogenannter Beauty-Drinks, kann man sich Schönheit tatsächlich ertrinken.