Biebesheim

Tragischer Unfall in Südhessen: Eine 31 Jahre alte Mutter und ihre fünfjährige Tochter sind in Biebesheim im Kreis Groß-Gerau bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Die 31-Jährige war mit ihrem Wagen gegen einen Baum gefahren, wie die Polizei in Darmstadt am Mittwochmorgen berichtete.

Fußgänger entdecken Wrack

Spaziergänger hatten die Rücklichter des Fahrzeugs am Abend bei einsetzender Dunkelheit im Gebüsch entdeckt. Anschließend alarmierten sie die Rettungskräfte. Die Einsatzkräfte konnten nichts mehr für die beiden Insassen tun. Laut Polizei ist der genau Unfallzeitpunkt noch unbekannt. Das Fahrzeug krachte auf dem Zufahrtsweg zu einem Campingplatz gegen den Baum.

