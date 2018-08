Tübingen

Eine sofortige Fahndung blieb demnach ohne Erfolg. Der Mann hatte laut Ermittlungen am 23. August nach einem Einbruch in ein Wohnhaus einen roten Daihatsu Sirion entwendet und wurde am 28. August festgenommen. bei der Vorführung beim Haftrichter gelang dem Mann die Flucht, nachdem zuvor der Richter Untersuchungshaft gegen den Tatverdächtigen erlassen hatte.

Der Flüchtige soll den Angaben zufolge anschließend in einem Parkhaus den 65 Jahre alten Fahrer eines schwarzen VW Golf mit einem Messer bedroht haben. Er habe sich ans Steuer des Wagens gesetzt und sei mit dem 65-Jährigen davongefahren. Der Verdächtige ließ den leicht an der Hand verletzten Autofahrer demnach etwa eine halbe Stunde später aussteigen. Die Fahndung der Polizei dauerte auch am Mittwochabend noch an. Unter anderem war ein Hubschrauber im Einsatz.

Der 37-jährige Mann sei bereits wegen Diebstahls vorbestraft und seit Ende Juli aus der Haft entlassen worden.

Von RND/dpa