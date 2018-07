Berlin

Ein Kuchen wie zum Kindergeburtstag: Panda-Dame Meng Meng („Träumchen“) aus dem Berliner Zoo hat am Dienstag stilvoll ihren 5. Geburtstag gefeiert. Zum Ehrentag servierten ihr Tierpfleger eine dreistöckige Gemüsetorte mit geschnitzten Herzchen aus Möhren und Bambusstangen als Kerzen-Ersatz. In der zuckerfreien Leckerei, zusammengehalten durch Wassereis, waren auch Apfelstückchen versteckt, wie der Zoo mitteilte. Meng Meng, die für ihre Neugier bekannt ist, schnüffelte ihre Torte erst einmal liebevoll ab, bevor sie ihr Geschenk selbstbewusst zerlegte und herzhaft hineinbiss - eine Tortenschlacht.

Zur Galerie Direkt aus China wurden die beiden Pandas Meng Meng und Jiao Qing am 24. Juni 2017 eingeflogen. Seit dem sind sie die Stars im Berliner Zoo. Am Dienstag feierte Meng Meng Geburtstag.

Die beiden Panda-Bären leben seit rund einem Jahr im Berliner Zoo. Ihr fast zehn Millionen Euro teures Gehege mit Innen- und Außenbereich, Pool, Nebeldüsen und Hochbett gilt als tierischer Luxus. Die schwarz-weißen Bären, die sich Zoo-Besuchern zumeist gut gelaunt und bambuskauend präsentieren, sind Leihgaben aus China. Sie sollen in Berlin Nachwuchs bekommen. In diesem Jahr erschien die verspielte Meng Meng den Pflegern aber noch zu jung für einen Paarungsversuch. Sie ist nach Angaben des Zoos noch in der „Panda-Pubertät“.

Das Weibchen ist unternehmungslustiger

Die Bärin ist die Unternehmungslustigere des Duos und turnt trotz ihrer 85 Kilo Gewicht auch schon mal beängstigend waghalsig auf ihrem Klettergerüst herum. Die Panda-Dame gilt als kleine Diva und besteht auf neues Spielzeug, am liebsten selbst gebasteltes von ihren Tierpflegern.

Panda-Männchen Jiao Qing muss bei all der Aufmerksamkeit für Meng Meng aber nicht zurückstehen. Der 113-Kilo-Bär, der pro Tag bis zu 45 Kilo Bambus verdrückt, wird am kommenden Sonntag acht Jahre alt - und bekommt natürlich auch eine Überraschung.

Von dpa/RND