Berlin

Das hätte auch schiefgehen können: Die Berliner Polizei vermisste seit Sonnabend einen ihrer Streifenwagen. Von dem Fahrzeug fehlte tagelang jede Spur – ausgerechnet vor dem Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Erdogan, für den alle verfügbaren Kräfte dringend gebraucht werden.

Wie der „Tagesspiegel“ berichtet, wurden alle Berliner Dienststellen per Mail über den ungewöhnlichen Verlust informiert – aber erst am Donnerstag. Dem Bericht zufolge wurde eine Warn-Mail an die 25.000 Mitarbeiter in der Hauptstadt per Mail mit dem Betreff „In Verlust geratener Funkstreifenwagen“ verschickt.

Der VW Touran mit dem Kennzeichen B-7871 sei seit Samstag, 6.30 Uhr samt Fahrzeugpapieren vermisst worden. Es sei nicht auszudenken, was Kriminelle oder gar Terroristen mit einem gestohlenen Funkwagen alles anstellen könnten, sagte ein Beamter dem „Tagesspiegel“.

Am Freitag dann kam die Entwarnung per Twitter: Das Fahrzeug sei bereits am Vortag wieder aufgetaucht. „Der Wagen war nie wirklich verschwunden. Kollegen haben ihn bei der Abholung in der Werkstatt nicht ausgetragen“, schrieben die Beamten.

Von RND/iro