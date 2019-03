Escherhausen

Ein betrunkener 16-Jähriger am Steuer ist in Eschershausen im Landkreis Holzminden von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Er sei in der Nacht auf Sonntag mit dem Auto seiner Mutter unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit.

Durch seine auffällige Fahrweise seien die Beamten auf ihn aufmerksam geworden. Außerdem habe er auf seiner Fahrt Haltezeichen missachtet.

Teurer Spaß für den Teenager

Ein Alkoholtest zeigte nach Angaben der Polizei einen Atemalkoholwert von 1,45 Promille. Der Jugendliche hatte keinen Führerschein und räumte außerdem ein, beim Wegfahren das Auto des Nachbarn beschädigt zu haben.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Von RND/HAZ/lni