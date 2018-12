Dortmund

In einem Dortmunder Einkaufszentrum haben Unbekannte einen Böller gezündet und die Besucher in Angst und Schrecken versetzt. Durch den Knall gerieten zahlreiche Menschen am Sonnabend in Panik und verließen fluchtartig das Zentrum.

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei niemand. Beamte und Rettungskräfte waren am Ort, um die Situation zu beruhigen. Was genau passiert sei, müsse nun geklärt werden, sagte ein Polizeisprecher.

Von RND/dpa