Potsdam

Die A9 ist am Donnerstagnachmittag wegen Sichtbehinderungen in Richtung Halle/Leipzig gesperrt worden. Grund war ein etwa 90 Hektar großer Waldbrand in einem Waldgebiet nahe A9 und A10. Die Anwohner der Ortschaft Fichtenwalde wurden aufgerufen, sich auf eine Evakuierung vorzubereiten.

Betroffen von der Sperrung war der Bereich zwischen dem Dreieck Potsdam und der Anschlussstelle Beelitz-Heilstätten. Eine hohe Rauchsäule war über die Autobahn weithin sichtbar. Autofahrer wurden gebeten das Gebiet weiträumig zu umfahren und über die Anschlussstelle Glindow sowie die U1 auszuweichen. Derzeit ist die Gegenfahrbahn noch frei befahrbar. Allerdings wird nach Angaben eines Sprechers auch hier eine Sperrung erwogen.

Die Polizei bat zudem darum, eine Rettungsgasse frei zuhalten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von mehr als 200 Einsatzkräften vor Ort, um das Feuer zu löschen. Nach Angaben des Waldbrandschutzbeauftragten Raimund Engel dürfte das Feuer seitlich der Autobahn 9 entstanden sein. Anschließend habe es sich rasend schnell ausgebreitet, sagte er der dpa. Es sei mit 90 Hektar der bislang größte Brand in einem Kiefernwald in Brandenburg in diesem Jahr. Ein Polizeihubschrauber stieg auf, um die

Nach ersten Angaben hat die Bundeswehr Munitionszüge aus dem Gefahrengebiet abgezogen. Auch eine Gasabscheide-Station, die wichtig für die Versorgung von Berlin ist, befindet sich im Gefahrenbereich. Auch die Brandenburger Polizei gab Handlungshinweise für die Bewohner des Ortsteils heraus. Über die Warnapp Nina forderten sie Anwohner auf, Kleidung und Medikamente sowie wichtige Dokumente bereit zu legen. Bürger in der Nähe des Brandes sollten Fenster und Türen geschlossen halten.

Von RND/MAZ