Bremen

Familiendrama in Bremen: Die Polizei hat die Eltern von drei kleinen Kindern tot in ihrer Bremer Wohnung gefunden. Die Tochter alarmierte nach Polizeiangaben am Mittwochmorgen die Beamten. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat unter den Eltern aus, die beide 30 Jahre alt waren. Die im Stadtteil Hemelingen wohnenden Kinder wurden von Einsatzkräften betreut und dem Kinder- und Jugendnotdienst übergeben.

Das genaue Alter der Kinder wollten die Ermittler nicht bekannt geben, um sie zu schützen. „Was ich sagen kann, ist, dass alle drei Kinder unter zehn Jahre alt sind“, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Claudia Kück. Was nun mit den Kindern geschehe und ob es weitere Familienangehörige gebe, die sich um sie kümmern könnten, dazu wollte sie am Mittwoch noch keine Angaben machen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass ein Partner zunächst den anderen und dann sich tötete. Nähere Auskünfte zur Todesursache, den Umständen und dem Motiv seien frühestens am Donnerstag möglich. Dann liege wahrscheinlich auch ein Obduktionsergebnis vor. Zu der Frage, ob ein Abschiedsbrief gefunden wurde, sagte Kück, dass dazu weitere Ermittlungen abgewartet werden sollten. Nach einer dritten Person wurde zunächst nicht gefahndet. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

