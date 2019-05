Valencia

Bei einem spanischen Stierfestival hat ein Bulle einen jungen Mann getötet. Der 19-Jährige sei am Dienstagabend bei einem Stiertreiben in Chilches nahe Valencia von einem Horn des Tieres an der Leiste getroffen worden, berichteten spanische Medien am Mittwoch unter Berufung auf Behörden.

Der Mann habe viel Blut verloren. Der Verletzte war sofort ins Krankenhaus gebracht worden, starb dort aber kurz darauf, wie die Zeitung „La Vanguardia“ Polizeiquellen zitierte.

Stierfestival wurde für den Tag unterbrochen

Die Veranstalter teilten mit, sie hätten zusammen mit der örtlichen Regierung entschieden, für den restlichen Abend alle Programmpunkte des mehrtägigen Festivals zu streichen. Am Mittwoch sollte dem Toten in einer Schweigeminute gedacht werden. Das Stierfestival dauert noch bis zum Wochenende.

Von RND/dpa