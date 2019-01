Hannover

Manche Tickets für Busse und Bahnen in und um Hannover sind so groß, dass sie nicht in die Entwerterautomaten passen. Zwar beträgt der Unterschied manchmal nur zwei Millimeter, aber die sind entscheidend. Ein Ticket mit einer Breite von 2,6 Zentimetern kann nicht mehr abgestempelt werden. Jedoch müssen die an den Verkaufsstellen der GVH erworben Tickets den Stempel mit Datum und Uhrzeit haben, damit sie gültig sind.

CDU-Regionspolitiker Eberhard Wicke hatte Anfang des Jahres einen Sammelfahrschein mit zu breiten Tickets erhalten. Nachdem er den Fahrschein nicht stempeln konnte, verglich er ihn mit anderen Tickets. Und die sind nur 2,4 Zentimeter breit.

So passieren die Fehldrucke

Das Problem sei bekannt, sagt GVH-Sprecher Tolga Otkun der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (HAZ). Es sei aber nur ein marginales Problem, betont er. Seit Jahren werden in den etwa 100 Verkaufsstellen der Region, darunter zahlreiche Kioske, sowohl Einzelfahrscheine als auch Sammeltickets von speziellen Druckern ausgedruckt. Das Rohmaterial der Fahrkarten befinde sich auf einer langen Rolle, der Drucker schneide dann die Fahrkarte. „Die Geräte sind zwar justiert, aber es passiert immer wieder, dass sie sich verstellen“, erläutert Otkun. Wenn zum Beispiel jemand an dem Tisch ruckele. „Dann kommt es zu Fehldrucken, die nicht gleich auffallen“, berichtet der Sprecher. Die Maschinen seien sehr sensibel, meint er.

„Es hört sich vielleicht ein bisschen dilettantisch an“, sagt Otkun und fährt fort: Eine pragmatische Lösung sei es, die Fahrkarte ein bisschen zu knicken und dann in den Entwerter zu stecken. „So müsste es klappen.“

Falsche Tickets werden umgetauscht

Aber mit einer zu breiten und nicht abgestempelten Karten brauche niemand Angst zu haben, zum Schwarzfahrer zu werden. Die Kontrolleure wüssten um das Problem. In einem Kunden-Center würden nch nicht entwertete Tickets umgetauscht. Anhand der Nummer des Fahrscheins könnten die GVH-Experten feststellen, aus welchem Drucker das Ticket stammt und die Mechaniker zum Nachjustieren in Gang setzen.

Pro Jahr würden rund 3,2 Millionen GVH-Fahrscheine verkauft werde, Otkun schätzt, dass etwa 6000 davon zu groß für die Entwerter sind.

Lesen Sie hier:

Bahn-Verspätungsschal für Tausende Euro versteigert

Von Mathias Klein/RND