Leipzig

In einem Bus in Leipzig ist es am Dienstagabend zu einer Prügelei zwischen dem Busfahrer und einem 53-jährigen Mann gekommen. Nach Polizeiangaben betätigte der Fahrgast gegen 22.15 Uhr das Haltesignal. Wie der Busfahrer gegenüber der Polizei erklärte, fuhr er noch bis zur nächsten Haltestelle weiter, weswegen ihn der Fahrgast beschimpfte. Er habe schon eine Station früher aussteigen wollen.

Als der Bus hielt, schlug der Fahrgast den Fahrer mit der Faust, woraufhin es zu einer Rangelei kam. Der Busfahrer schlug zurück. Beide Männer wurden leicht verletzt und erstatteten jeweils Anzeige wegen Körperverletzung.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Ablauf der Schlägerei geben können.

Von RND/soa