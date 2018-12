Los Angeles

Schauspieler Chris Pratt (39) hat Katherine Schwarzenegger (29) an deren Geburtstag offiziell als seine Freundin vorgestellt. „Dein Lächeln erhellt den Raum“, schrieb er am Donnerstag (Ortszeit) auf Instagram zu einer Reihe von Fotos der Schriftstellerin und ältesten Tochter von Arnold Schwarzenegger. „Ich bin begeistert, dass Gott dich in mein Leben gebracht hat. Dankbar für die Lacher, Küsse, Gespräche, Wanderungen, Liebe und Fürsorge.“

Die beiden waren seit dem Sommer mehrfach zusammen bei Radtouren und Kirchgängen gemeinsam gesehen worden. Die von Pratt veröffentlichten Fotos bieten nun lustige Einblicke in das Leben der beiden: So ist ein Foto zu sehen, auf dem beide Gesichtsmasken tragen, und eines, auf dem sie ihm die Fußnägel schneidet.

Pratt hatte zuletzt mit „Avengers: Infinity War“ und „Jurassic World: Das gefallene Königreich“ auf sich aufmerksam gemacht. Seine Scheidung von Ex-Frau Anna Faris ist vor wenigen Monaten offiziell besiegelt worden, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Sie haben einen gemeinsamen sechs Jahre alten Sohn.

Von RND/dpa