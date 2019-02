Der britisch-amerikanische Christian Bale gilt als Chamäleon in Hollywood. Er war genauso der mörderische „ American Psycho“ wie der Comic-Superheld „ Batman“. Den Oscar bekam er 2011 als bester Nebendarsteller im Boxerdrama „The Fighter“. Dass er auch eine komische Seite hat, wissen wir seit der Gaunerkomödie „American Hustle“ (2013). In „The Big Short“ (2015) übernahm Bale den Part eines skurrilen Hedgefonds-Managers, der den Crash an der Wall Street kommen sieht. Nun spielt Bale den US-Vizepräsidenten Dick Cheney. Die Politsatire „Vice“ ist für acht Oscars nominiert und startet am 21. Februar in unseren Kinos.