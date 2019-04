Hannover

Das Coachella Valley Music and Arts Festival, auch bekannt als Coachella, ist eines der größten Musikfestivals weltweit. Seit 1999 findet das Coachella jährlich in Indio ( Kalifornien) statt. 200 Kilometer von Los Angeles entfernt feiern und tanzen tausende internationale Besucher an zwei Wochenenden im Jahr.

Was ist das Coachella-Festival ?

Im Laufe der letzten zehn Jahre hat sich das Coachella zu einem Mega-Event unter Festival-Liebhabern entwickelt. Neben der Musik stehen jedoch auch andere Dinge im Vordergrund des Festivals. Prominente und Influencer reisen jährlich nach Kalifornien, um ihre extravaganten Festival-Outfits zu präsentieren. Beim Coachella gilt vor allem eines: Sehen und gesehen werden! Dabei ist vor allem der hippie-inspirierte Style typisch für das Festival.

Aber auch musikalisch ist das Coachella vielseitig aufgestellt: Alternative, Rock, Hip-Hop oder Elektronik sind gleichermaßen vertreten und werden mit aufwendigen Installationen und Skulpturen präsentiert. Auf mehreren Haupt- und Nebenbühnen findet das Programm innerhalb von drei Tagen statt und wird am darauffolgenden Wochenende noch einmal in gleicher Besetzung wiederholt

Coachella Outfits 2019

Durch die zahlreichen It-Girls, Mode-Fans und Blogger hat das Musikevent eine extrem hohe Strahlkraft. Wer beim Festival nicht dabei sein kann, der verpasst auf den Social-Media-Accounts der Promis sicher nichts.

Dafür kommen insbesondere bildstarke Kanäle wie Instagram zum Einsatz, auf denen die Outfits in ausgefallenen Locations fotografiert werden. Beim vergangenen Coachella 2018 sorgten zum Beispiel Camila Mendes, Alessandra Ambrosio, Bella Hadid oder Kendall Jenner für Hingucker. Auch die deutschen Stars lassen sich das Coachella nicht entgehen. Regelmäßig mit dabei sind unter anderem Sängerin Lena Meyer-Landrut, Model Stefanie Giesinger, GZSZ-Star Janina Uhse oder Tänzerin Nikeata Thompson.

Wann ist das Coachella 2019 und wie lange geht es?

Jedes Jahr öffnen die Tore des Mega-Festivals immer in der 16. Kalenderwoche des Jahres. Das Coachella 2019 findet an zwei Wochenenden im April statt. Die ersten Festival-Besucher feiern vom 12. bis 14. April. Weiter geht es dann eine Woche später vom 19. bis 21. April.

• Erstes Coachella-Wochenende: 12.-14. April 2019

• Zweites Coachella-Wochenende: 19.-21. April 2019

Wo ist das Coachella Festival 2019?

Das Coachella Music & Arts Festival 2019 findet in Indio in der Nähe von Palm Springs und Los Angeles statt – im namensgebenden Coachella-Valley. Es wird auf dem Gelände des Empire Polo Clubs ausgerichtet.

Coachella Livestream : So sind Sie auch ohne Ticket live dabei

Schon seit einigen Jahren wird das Coachella Festival via Livestream übertragen, so auch 2019. Der Stream ist über verschiedene Kanäle erreichbar:

• Coachella Livestream auf YouTube:

https://www.youtube.com/coachella

• Coachella Livestream auf Coachella.com: https://live.coachella.com/

Coachella Tickets: Das kosten sie und so bekommt man sie

Wer auf der Suche nach einem Ticket für das Coachella 2019 ist, muss tief in die Tasche greifen. Denn die Preise für das Coachella Music Festival sind in den letzten Jahren förmlich explodiert und einzelne Karten nicht unter mehreren hundert Euro zu haben. Wer aus Europa anreist, muss darüber hinaus auch die Kosten für den Flug bedenken, denn schließlich ist die Veranstaltung in den USA. Anbei ein Überblick über die verschiedenen Coachella-Tickets:

• Festival Pass: 429 US-Dollar

• Festival Pass/Shuttle Combo: 504 US-Dollar

• VIP General Admission: 999 US-Dollar

Je nach Ausstattung entstehen weitere Kosten, etwa für einen Camping-Platz oder einen zusätzlichen Fahrzeugstellplatz. Abseits der normalen Tickets gibt es noch einige Luxus-Varianten: So kostet das „Safari Camping“ mit allen erdenklichen Komforts sowie einem inkludierten Festival-Pass beispielsweise stolze 9.500 US-Dollar.

Line-up beim Coachella 2019

Auf Instagram hat das Festival mittlerweile das komplette Line-up veröffentlicht. Es teilt sich auf die Freitage am 12. und 19., die Samstage am 13. und 20. sowie die Sonntage am 14. und 21. April 2019 auf:

Coachella Headliner 2019

Zu den Headlinern des Coachellas 2019 gehören in diesem Jahr Childish Gambino, Ariana Grande und Tame Impala. Aber auch abseits dessen warten zahlreiche spannende Acts, darunter sogar Schauspieler Idris Elba, der als DJ auflegt. Auch das restliche Lineup kann sich sehen lassen, dabei sind unter anderem: Zedd, Weeter, Solange, Janelle Monáe, Gesaffelstein, Wiz Khalifa und viele mehr.

Kanye West auf dem Coachella 2019: Sunday Service

Rapper Kanye West soll nach anfänglicher Absage nun doch beim Coachella-Festival dabei sein. Dort will er am zweiten Wochenende seinen „Sunday Service“, eine Art musikalischen Gottesdienst abhalten.

Wer organisiert das Coachella ?

Als inoffizieller Gründer des Coachella Festivals gilt Eddie Vedder, der Sänger von „ Pearl Jam“. Seine Band hatte einige Jahre vor Gründung des Coachellas ein Konzert eigenständig organisiert, das am heutigen Veranstaltungsort des Events aufgeführt wurde. Damit legten die Musiker eine Art Grundstein für die heutigen Erfolge.

Tatsächlicher und offizieller Gründer ist allerdings Paul Tollett – CEO der US-Konzertagentur Goldenvoice –, der das Festival im Jahr 1999 ins Leben rief. Ursprünglich diente das Festival dazu, den Tourismus im Valley voranzutreiben. Mit fast 40.000 Besuchern pro Tag während des Coachella Festivals ist dieses Konzept zweifellos aufgegangen.

