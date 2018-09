Austin

Cody Wilson wird von der Polizei gesucht. Dabei geht es aber nicht um den Rechtsstreit rund um Pläne für Waffen aus dem 3D-Drucker, mit dem Wilson in den vergangenen Wochen die Schlagzeilen füllte. Stattdessen wird ihm sexuelle Nötigung einer Minderjährigen vorgeworfen.

Wie CBS berichtet, soll Wilson die 16-Jährige auf einer Seite namens SuggarDaddyMeet kennengelernt haben. Laut Haftbefehl hätten sie sich dann am 15. August getroffen und in einem Hotel Sex gehabt. Wilson soll dem Mädchen 500 Dollar gezahlt haben. Das Schutzalter in Texas liegt bei 17 Jahren, auch einvernehmlicher Sex kann sonst strafbar sein.

Wo Wilson sich derzeit befindet, ist unklar. Er war nach Taiwan gereist, hatte aber die Rückreise nicht angetreten. Er soll laut CBS gewarnt worden sein.

Von dpa/RND