München

Die ehemalige „Tagesschau“-Chefsprecherin Dagmar Berghoff sehnt sich nach männlicher Begleitung. „Ich gehe gern mit Freundinnen ins Theater, in ein Musical oder ins Ballett. Aber es wäre auch schön, wenn ich solche Abende mal wieder mit einem Mann teilen könnte“, sagte sie in einem Interview des Magazins Bunte. Allerdings suche sie keinen Mann zum Zusammenziehen. „Das Kapitel ist durch. Aber für schöne Dinge wie Ausgehen und Reisen würde ich mir eine männliche Begleitung manchmal doch wünschen.“

„Niemals“ würde sie jedoch einen Mann im Internet oder per Annonce suchen. „Dazu war mein Name viel zu bekannt. Ich vertraue auf das Schicksal. Wenn es sein soll, wird es irgendwann passieren. Leider will das Schicksal anscheinend immer weniger, je älter man wird.“

Traummann: „Groß, blond, blauäugig“

Eine klare Vorstellung hat die 76-Jährige, deren Ehemann 2001 starb, von ihrem Traummann auf jeden Fall. Ihr hätten schon immer die Schauspieler Kevin Costner und Brad Pitt gefallen. „Also vom Typ her eher groß, blond, blauäugig.“ Sollte sie noch einmal einen Mann treffen, dürfe er ruhig gleichaltrig oder ein bisschen jünger sein. Er müsse gepflegt, intelligent, humorvoll und nicht geizig sein. Zwar könne sie für sich selbst bezahlen, aber sie möge keine knausrigen Menschen. „Und er soll attraktiv sein. Also der Wunschtraum einer jeden Frau, gleich welchen Alters.“

Sich selbst findet Dagmar Berghoff „überhaupt noch nicht“ alt. „Eher wie Mitte 40, Anfang 50. Ich empfinde mich nicht mehr als jung, aber auch noch nicht alt. Das bin ich vielleicht mal mit 80.“

Von RND