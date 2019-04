Freeport/Bahamas

Nur wenige Tage nach der Havarie des Kreuzfahrtschiffes "Viking Sky" vor Norwegen ist ein weiteres Kreuzfahrtschiff von einer schweren Havarie betroffen. Acht verletzte Werftarbeiter und ein Millionenschaden sind die Folge eines missglückten Dockmanövers bei der Grand Bahamas Shipyard in Freeport auf den Bahamas.

Die "Oasis of the Seas" sollte eigentlich nur zu einer einwöchigen Reparatur an einer Andtreibsgonddeln in das größte Schwimmdock der Werft Grand Bahama Shipyard in Freeport. Bei dem Eindocken kam es aber zu einer schweren Havarie.

Alle Reisen bis Anfang Mai abgesagt

Das gewaltige Schiff hatte mitsamt des Docks am Montag plötzlich Schlagseite bekommen. Ein Kran des Docks stürzte dabei auf das achtere Pooldeck. Die Bordwand und Teile der Balkonkabinen an Steuerbordseite sind eingedrückt.

Da Schiff und Dock auch am Dienstag noch nicht wieder getrennt werden konnten, musste die Reederei Royal Caribbean Internatonal am Dienstagabend einen längeren Ausfall des Schiffes bekanntgeben. So werden bis Ende April alle Reisen abgesagt werden.

Möglicherweise werden auch noch weitere Fahrten gestrichen, da Techniker das Unterwasserschiff und die Antriebsgondeln noch immer nicht untersuchen konnten.

Noch hofft die Reederei die am 5. Mai startende Sommersaison in Barcelona einhalten zu können. Ob das gelingt, hängt vom Ausmaß der Schäden und der Suche nach einem neuen Dock für die Reparatur der Schäden ab.

Suche nach einem Dock

Ein Problem ist bei der Docksuche die Größe des Schiffes. Für das 362 Meter lange und bis 65 Meter breite Schiff gibt es auf der Welt nur ganz wenige Docks. Zu den Optionen der Reederei gehört deshalb eine Reparatur in einem der großen Trockendocks in Europa. Die Navantia Werft im spanischen Cadiz und auch die Werft Keppel Verolme in Rotterdam haben entsprechende Docks.

Ihre letzte große Überholung in einem Dock hatte die "Oasis of the Seas" im Herbst 2014 in Rotterdam bei der Werft Keppel Verolme. Das Schwesterschiff "Allure of the Seas" war in im Mai 2015 in Cadiz gedockt worden.

Das 2009 im finnischen Turku gebaute Schiff ist das Typschiff der "Oasis"-Klasse. An Bord ist in 2702 Kabinen Platz für bis zu 6796 Passagiere.