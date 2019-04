Berlin

Bei der Wahl der Vornamen für ihren Nachwuchs haben sich die Vorlieben frischgebackener Eltern im Vergleich zum Vorjahr nur wenig verändert. Laut einer Auswertung des Familienportals Elterngeld.de stehen Ben und Emma weiterhin ungeschlagen an der Spitze.

Das Portal hat knapp ein Viertel aller Geburtsmeldungen aus dem ersten Quartel 2019 ausgewertet und kommt zu dem Ergebnis, dass es nur wenige Überraschungen gibt. Zu den großen Gewinnern in den Top 50 der Mädchennamen gehören Emily (+8 auf Platz 9), Mathilda (+8 auf Platz 11), Charlotte (+9 auf Platz 12), Frieda (+8 auf Platz 14) und Elina (+27 auf Platz 38).

Bei den Jungen sieht es in der Top Ten ähnlich aus. Auch dort gibt es kaum Bewegung. Für die größte Überraschung sorgt der Name Henry, der um sieben Plätze nach oben auf Rang vier geklettert ist. Auch Karl (+7 auf Platz 22), Jonah (+11 auf Platz 29), Lennard (+12 auf Platz 42) und Theodor (+16 auf Platz 44) zählen zu den großen Gewinnern.

Die 10 beliebtesten Mädchennamen mit Veränderung zum Vorjahr:

1. Emma

2. Mia (+1)

3. Hannah / Hanna (-1)

4. Emilia

5. Lina (+1)

6. Mila (+1)

7. Lea / Leah (+1)

8. Sofia / Sophia (-3)

9. Emily / Emilie (+8)

10. Marie (-1)

Die 10 beliebtesten Jungennamen mit Veränderung zum Vorjahr:

1. Ben

2. Jonas (+2)

3. Paul

4. Henry / Henri (+7)

5. Finn / Fynn (+2)

6. Leon (-4)

7. Felix (-2)

8. Elias (+1)

9. Luis / Louis (-1)

10. Noah (-4)

„Auf den ersten Plätzen gab es in den vergangenen Jahren kaum Veränderungen. Besonders spannend ist deshalb die Entwicklung des Namens Henry: Er klettert in der Topliste seit 2011 immer weiter nach oben und hat das Potenzial, den beliebtesten Jungennamen Ben in den kommenden Jahren abzulösen“, so Patrick Konrad, Leiter der Namensstudie.

Von RND/mat