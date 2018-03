Das sind die schönsten Oscar-Looks

Los Angeles. In der Nacht zu Montag wurden im Dolby Theatre in Los Angeles zum 90. Mal die wichtigsten Filmpreise der Welt verliehen. Überall funkelte und schimmerte es auf dem Roten Teppich der Oscars – anders als noch bei der Verleihung der Golden Globes vor rund acht Wochen. Anfang Januar trugen die Schauspielerinnen vor dem Hintergrund der Missbrauchsvorwürfe um den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein überwiegend schwarz.

Für Hingucker sorgten beispielsweise Sandra Bullock, Jennifer Lawrence und Lupita Nyong’o. Sie entschieden sich für den Metallic-Look. Ganz in weiß kamen die 80-jährige Jane Fonda in einer Kreation von Balmain sowie die australische Schauspielerin Margot Robbie in Chanel. Auch der mit dem Oscar für das beste Original-Drehbuch ausgezeichnete Jordan Peele lief in einem weißen Smoking über den Roten Teppich.

Viel Bein zeigte Nicole Kidman in ihrem dunkelblauen Armani-Kleid. In einer ebenfalls blauen, bodenlangen Robe mit raffiniertem Ausschnitt kam Jennifer Garner. Hochgeschlossen hingegen präsentierte sich Helen Mirren. Sie trug ein schlichtes, eng anliegendes Kleid.

Von RND/are