Das sind die verrücktesten Wacken-Outfits

Wacken

Für viele Menschen hat Wacken seit Jahren einen festen Platz in der Sommerplanung. Den Heavy Metal genießen die Fans am liebsten in skurrilen Kostümen. Nicht zu übersehen sind die vielen kostümierten Besucher, die sich jedes Jahr aufs Neue ins Zeug legen, besonders aufzufallen mit ihrem Outfit.

Zur Galerie Wer in Wacken auffallen will, der muss sich ins Zeug legen. Ein einfaches Kostüm reicht da nicht. Sehen Sie hier die besten Outfits vom Festivalgelände.

Tatsächlich findet sich auf dem Gelände nicht nur harter Heavy Metal. Die „W:O:A Firefighters“ etwa spielten bei ihrem Auftritt klassische Ballermann-Hits, die massenhaft mitgesungen wurden. Aus den Duschen auf den Campingplätzen ist immer wieder Chart-Musik zu hören.

Von RND