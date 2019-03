Brest

Die französische Marine hat inzwischen die Einsatzleitung übernommen. Ziel sei es, ein Gefährdung der französischen Küste zu vermeiden, hieß es. Das Schiff treibt jetzt etwa 260 Kilometer südwestlich von Brest in Richtung französischer Küste.

Besatzung musste Löschversuche aufgeben

An Bord des 214 Meter langen Schiffes hatte die Besatzung am Sonntag einen Brand in Containern an Deck bemerkt. Zunächst hatte der Kapitän der französischen Seenotleitung den Plan zur Weiterfahrt nach La Coruna in Spanien mitgeteilt.

Im Laufe der Nacht musste die Besatzung die Löschversuche aufgeben, da sich die Flammen auf mehrere Container ausbreiteten. Schließlich geriet das Feuer nach Mitternacht außer Kontrolle. Kurz nach 4 Uhr verließ die Mannschaft die "Grande America". Die britische Fregatte "Argyl" nahm die 26 Seeleute und einen Passagier auf.

Notfallschlepper ist auf dem Weg

Die französische Marine schickte den Hochseeschlepper "Abeille Bourbon" zu dem Havaristen. Der Notfallschlepper war nach Angaben der französischen Marine bereits am Sonnabend angesichts der Verschlechterung der Wetterverhältnisse in das Seegebiet geschickt worden.

Die "Grand America" hatte am 8. März Hamburg verlassen und befand sich mit einer Ladung aus Lastwagen, Autos, Stückgut und Containern auf dem Weg nach Westafrika. Erster Hafen sollte dort am 12. März Casablanca sein. Das 1997 gebaute Schiff fährt für die italienische Reederei Grimaldi.