New York

Die Designerin Kate Spade ist im Alter von 55 Jahren gestorben. Das bestätigte die New Yorker Polizei am Dienstag. Demnach wurde Spade morgens um 10.26 Uhr in ihrem Apartment in Manhattan tot aufgefunden. Sie soll Suizid begangen haben. Die Polizei hatte eine Notiz in ihrer Wohnung gefunden.

Die Designerin war in den 1990er Jahren mit dem Verkauf ihren Taschen, Schuhe und Accessoires erfolgreich. Ihre Firma Kate Spade New York betrieb 140 Geschäfte in den USA. Durch die Serie „Sex and the City“ wurden die Designer-Stücke weltberühmt. 2017 verkaufte Spade ihre Firma für 2,4 Milliarden Dollar (2 Milliarden Euro) an das Konkurrenz-Designunternehmen Coach.

Spade hinterlässt ihren Ehemann Andy Spate und die gemeinsame Tochter Frances Beatrix.

Information Wer Hilfe sucht oder jemanden zum Reden braucht, erreicht die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder das Infotelefon der Stiftung Deutsche Depressionshilfe unter 0800 3344533.

Von RND/mkr