Zwischen Wickeltisch und Weltall: Insa Thiele-Eich hat einiges vor. 2020 will sie als erste deutsche Astronautin zur Internationalen Raumstation ISS fliegen. Dass sie in ein paar Wochen ihr drittes Baby bekommt, soll sie davon nicht abhalten. Nach kurzer Baby-Pause will sie sich weiter auf ihr Weltall-Projekt vorbereiten.