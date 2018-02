Die Kälte hat Europa fest im Griff

Hannover. Gestrichene Flüge, Verkehrschaos und sogar Tote: Ein ganzer Kontinent kämpft gegen Eis und Schnee.

In der Nacht zum Montag gab es landesweit Frost zwischen minus 15 und minus 10 Grad. Mit minus 27 Grad war es auf der Zugspitze am kältesten. Dies ist für den höchsten Gipfel in Deutschland auch der bisherige Minus-Rekord in diesem Winter. Auf dem höchsten Berg im Harz, dem Brocken, wurden in der Nacht zum Montag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes minus 14,6 Grad gemessen.

Schnee und Eis behindert den Verkehr

Glatte Straßen sorgten allerorts für Verkehrsunfälle. Quelle: dpa

Auf den Straßen passierten viele Unfälle – Schneefälle behinderten den Verkehr. Allein rund um Lübeck zählte die Polizei innerhalb weniger Stunden rund 100 Verkehrsunfälle. Auch anderswo an der Ostseeküste kam es zu Zusammenstößen.

Wetter sorgt für Flugausfälle

Der Schneefall hatte auch Auswirkungen auf den Flugverkehr in Deutschland. In Bremen fielen seit Sonntagabend zehn Flüge aus, am Flughafen Köln-Bonn wurde der Flugverkehr teilweise für zwei Stunden ausgesetzt.

Acht Kältetote an einem Wochenende in Polen

Für Menschen ohne ein Dach über dem Kopf kann die Kälte lebensgefährlich sein. Quelle: dpa

In Polen sind bei eisigen Temperaturen seit Freitag mindestens acht Menschen gestorben. Damit stieg die Zahl der Kältetoten seit November auf insgesamt 48. Am Wochenende waren die Temperaturen in Teilen des Landes auf bis zu minus 20 Grad gesunken. Die Behörden warnten auch am Montag vor andauerndem Frost und riefen die Bevölkerung auf, vor allem Obdachlosen und älteren Menschen zu helfen, die von der Kälte besonders bedroht seien.

Schneeballschlacht auf dem Petersplatz

Auf dem Petersplatz kommt es immer wieder zu spontanen Schneeballschlachten. Quelle: ap

Das Kolosseum in Weiß, Schneeballschlachten auf dem Petersplatz: In Rom hat Schneefall das öffentliche Leben lahmgelegt. Die italienische Hauptstadt zeigte sich am Montagmorgen mit einer Schneedecke überzogen. Im Zentrum sind zwischen fünf und zehn Zentimeter gefallen. Alle Schulen und Kindergärten blieben geschlossen. Die Millionenstadt rief ihre Bewohner auf, sich möglichst wenig fortzubewegen. In der Apennin-Bergregion sollte es nachts bis zu minus 20 Grad kalt werden. Der Zivilschutz kam am Montag zu einer Sondersitzung zusammen.

Kälte bringt Gazprom Exportrekord

Ein Gazprom-Arbeiter kontrolliert nahe der ukrainischen Grenze die Gasleitung. Quelle: EPA FILE

Die andauernde Kältewelle in Europa verhilft dem russischen Gaskonzern Gazprom zu einer Serie von Exportrekorden. Am Sonnabend sei mit 655,2 Millionen Kubikmetern Erdgas für Westeuropa den vierten Tag in Folge eine neue Höchstmarke erreicht worden. Das teilte der weltgrößte Gasproduzent am Sonntag in Moskau mit. Der Rekord an einem Samstag sei bemerkenswert, weil der Verbrauch an arbeitsfreien Tagen sonst zurückgehe. Wegen der gestiegenen Nachfrage hätten auch die Preise zugelegt. Am Verteiler Baumgarten in Österreich liege der Spotpreis für 1000 Kubikmeter Erdgas für Montag bei 290 Euro, nach 187 Euro zum Monatsbeginn. In Baumgarten wird das Gazprom-Gas für Süd- und Südwesteuropa verteilt.

Österreich kippt kurzzeitig Verhüllungsverbot

Verhüllen erlaubt: Angesichts der Kälte muss niemand sein Gesicht von der Stirn bis zum Kinn zeigen. Quelle: dpa

Angesichts der Kälte erlaubt Österreich Ausnahmen vom Verhüllungsverbot. „Bei diesen Temperaturen wird kein Polizist jemanden belangen, der sein Gesicht zum Schutz vor Kälte verhüllt“, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Wien am Montag. Seit dem 1. Oktober 2017 muss eigentlich jeder sein Gesicht von der Stirn bis zum Kinn zeigen. Das zielte unter anderem auf islamische Frauen, die Burka oder Nikab tragen. Das Gesetz habe aber Ausnahmen wie eisige Temperaturen vorgesehen, hieß es weiter. „Da ist das Fingerspitzengefühl der Beamten gefragt.“ Generell gebe es wenig Ärger und entsprechend wenig Anzeigen rund um das Burkaverbot, das die Integration fördern soll. Auch die Touristen aus dem arabischen Raum zeigten Verständnis.

