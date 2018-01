Die humorvolle Hoheit

London. Königin Elizabeth II. hat einen trockenen Humor und kann durchaus auch mal forsch sein. Das hat sie einmal mehr gezeigt, als sie der britischen BBC anlässlich ihres 65. Krönungsjubiläums eines ihrer äußerst seltenen Interviews gegeben hat.

In der Dokumentation „The Coronation“ (Die Krönung) verriet die 91-Jährige zum Beispiel, wie unbequem eine Krone sei. Man müsse den Kopf beim Ablesen von Texten still halten und dürfe nicht nach unten schauen. „Sonst kann man sich den Hals brechen und die Krone fällt herunter“, sagte die Queen schmunzelnd. „Diese Kronen haben also schon einige Nachteile, aber andererseits sind sie ziemlich wichtige Dinge.“

Die Queen trug während der Aufzeichnung ein blaues Kleid. Sie wirkte geistig fit, konzentriert – und auch ein wenig energisch. „Können Sie die Krone etwas näher zur Königin schieben?“, bat der BBC-Experte einen Diener, der das wertvolle Stück vorsichtig mit seinen Handschuhen über den Tisch bewegte. Die Queen griff beherzt zu, fasste die Edelsteine an, drehte und wendete die Krone und stupste hier und dort in den Stoff – wie bei einem Alltagsgegenstand.

Als George VI. im Alter von nur 56 Jahren starb, wurde Elizabeth am 6. Februar 1952 seine Nachfolgerin. Von seinem Tod erfuhr sie auf einer Reise mit ihrem Mann Philip in Afrika. Erst über ein Jahr später, am 2. Juni 1953, fand die pompöse Krönungszeremonie mit 8000 Gästen in der Londoner Westminster Abbey statt. Millionen Menschen säumten die Straßen oder verfolgten das Mega-Event am Fernseher.

