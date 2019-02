Los Angeles

In der Nacht zu Montag wurde in Los Angeles einer der wichtigsten Musikpreise vergeben: die Grammys. Für ihren Auftritt auf dem roten Teppich haben die Stars wieder einmal ihre spektakulärsten Kleider und schicksten Anzüge rausgeholt. Nicht immer war die Kleiderwahl dabei ein Volltreffer: Von politischen Statements, über sehr knappe Outfits bis hin zu Karnevals-Kostümen war alles dabei. Wir zeigen Ihnen, was die Stars in diesem Jahr auf dem roten Teppich trugen.

Zur Galerie Mit schrillen Outfits und schrägen Frisuren präsentierten sich die Promis auf dem roten Teppich der diesjährigen Grammy-Verleihung. Nicht immer war die Kleiderwahl gelungen – viele Outfits erinnerte eher an eine Faschingsparty als an einen Gala-Abend, bei dem einer der weltweit wichtigsten Musikpreise verliehen wird.

Von Siegern und Überraschungs-Gästen Grammys für Childish Gambino und Lady Gaga – Michelle Obama heimlicher Star

Von RND/mat