Hannover

Mit Hilfe des Bildes einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hannover nach einem Dieb, der einem 78-Jährigen direkt an einem Geldautomaten in einer Sparkassen-Filiale an der Limmerstraße 1500 Euro gestohlen haben soll. Wie die Polizei mitteilt, ist das Opfer aufgrund einer Augenerkrankung in seinem Sichtfeld eingeschränkt und sah offenbar nicht, dass das Geld im Auslagefach zur Entnahme bereitlag. Daher suchte der Hannoveraner Hilfe bei einem Bankmitarbeiter.

Zeitgleich ging der unbekannte Dieb zu dem Automaten, entnahm das Geld und flüchtete mit der Beute. Der Vorfall ereignete sich bereits am 28. November 2018. Durch die Veröffentlichung von Aufnahmen der Überwachungskamera hoffen die Polizisten nun auf neue Hinweise zu dem Gesuchten.

Von RND/ewo