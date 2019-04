Berlin

Didi kennt jeder? Denkste. Zwar wissen die meisten Deutschen, wer Dieter Hallervorden (83, „Honig im Kopf“) ist – seine jetzige Lebensgefährtin Christiane Zander aber wusste nicht über seine Karriere Bescheid. In der „ Bild am Sonntag“ verriet die 49-Jährige: „Ich habe ihn nicht im Fernsehen verfolgt, und seine Kinofilme habe ich auch nicht gesehen.“ Erst nach dem persönlichen Kennenlernen habe sie gelesen, wie viele Film- und Fernsehprojekte ihr Partner in vergangenen Zeiten produziert und daran mitgewirkt habe. „Ich war sehr beeindruckt!“

Hallervorden : „Für diese Frau muss ich mich fithalten.“

Um sich für seine Christiane fitzuhalten, treibt der Komiker regelmäßig Sport. Jeden Morgen setze er sich aufs Trimm-dich-Rad oder gehe eine halbe Stunde schwimmen, berichtete Zander. Hallervorden dazu: „Ich wusste schnell: Für diese Frau muss ich mich fithalten.“ Im Sommer 2016 hatte der Schauspieler die Beziehung zu Christiane Zander bekanntgegeben. Zuvor war er 25 Jahre mit Elena Blume verheiratet.

Von RND/dpa