Berlin

Deutschland hat erneut eine hochsommerliche Nacht hinter sich gebracht. Die Temperaturen waren vielerorts tropisch. „In Duisburg und Mainz lag der Höchstwert bei 26 Grad, in Darmstadt bei 25 Grad“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am frühen Freitagmorgen.

Tagsüber klettern die Temperaturen im Westen auf bis zu 38 Grad. „Richtung Osten wird es weniger heiß, aber immer noch heiß genug“, sagte der Sprecher.

Ein extrem seltenes astronomisches Schauspiel ist später am Abendhimmel zu bewundern. Neugierige können die totale Mondfinsternis etwa 103 Minuten genießen – und dabei auch einen so hellen und großen Mars beobachten wie zuletzt vor 15 Jahren. Die Sicht sei in den meisten Regionen ganz gut.

Das Wochenende bringt etwas Abkühlung ins Land. „Aus Westen naht eine Kaltfront mit heftigen Gewittern“, sagte der DWD-Sprecher. Dann sinken die Temperaturen – bevor der Sommer nächste Woche wieder anklopft. Dann kommt die Hitze zurück – auch in der Nacht.

Von RND/dpa