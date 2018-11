Acquetic

In der italienischen Gemeinde Pieve di Teco nahe der Stadt Imperia im Norden des Landes wurde auf dem Nava-Pass ein Blitzer-Rekord aufgestellt. Wie die italienische Nachrichten- und Presseagentur Agenzia Nazionale Stampa Associata berichtet, rasten dort in nur 15 Tagen 58.568 Verkehrssünder in die Radarfalle. Durch die Ortschaft verläuft die gut ausgebaute Staatsstraße mit der Nummer 28.

Der Bürgermeister der Gemeinde, Alessandro Alessandri, ist schockiert. „Wir hatten einen Rekord von 135 Stundenkilometern, um 16.45 Uhr“, sagte er. Dabei sei die Geschwindigkeit an dieser Stelle auf 50 Kilometer pro Stunde begrenzt. „Es ist wirklich verrückt, wenn man bedenkt, dass wir Einwohner haben, die regelmäßig die Straße überqueren.“

Blitzer sollen Raser abschrecken

Die Blitzer sollen die Autofahrer vor allem abschrecken. „Wir hoffen, dass sie den Bürgern von Acquetico zugute kommen können“, sagte Alessandri. Nicht, weil sie damit Geld verdienen wollten, sondern um die Menschen zu schützen und Acquetico zu einem sicheren Ort zu machen.

Von RND/df