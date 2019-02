St. Wolfgang

Ein Kleinflugzeug ist am Montag bei einem Showflug in den Wolfgangsee in Österreich gestürzt. Der Pilot konnte sich aus der im Wasser liegenden Maschine befreien. Er blieb nach Angaben der Wasserrettung unverletzt.

Ein Video von dem Vorfall zeigt, wie das Flugzeug im Tiefflug die Wasseroberfläche berührt. Daraufhin verliert der Pilot die Kontrolle und die Maschine rutscht über das Wasser.

Ein Kleinflugzeug wird mit einem Kran aus dem Wolfgangsee geborgen. Quelle: Reinhard Hörmandinger/APA/dpa

Der Showflug war laut Wasserrettung eine gebuchte Attraktion für eine Veranstaltung in St. Wolfgang. Deshalb seien die für den Notfall bereitstehenden Retter auch sofort verfügbar gewesen, hieß es. Das Flugzeug, das beinahe im See versunken wäre, wurde aus dem Wasser gezogen.

Von RND/dpa