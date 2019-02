Jalandhar

Bilder der Panik aus Indien: Ein wilder Leopard streift mehrere Stunden durch Gärten und Straßen von Jalandhar im Norden des Landes. Die Wildkatze springt über eine Mauer, reißt Anwohner mit sich, hetzt durch die Straßen, beißt einen Mann in den Arm, wirft den nächsten zu Boden. Das zeigen Videos im Netz.

Vier Menschen seien verletzt worden, bevor Polizisten den Leoparden einfangen und in einen Käfig sperren konnten. Dafür mussten mehrere Straßen abgesperrt werden. Denn viele Anwohner waren neugierig und versammelten sich, um das Tier in Aktion zu sehen. Schaulustige stachelten das Tier an.

Der Leopard sei durch Wälder und Felder nach Jalandhar gelangt, sagten Wildschutzbeamte. Mit der Freiheit ist es nun vorerst vorbei. Der Leopard wurde in einen Zoo gebracht und soll dort mehrere Tage beobachtet werden. Erst dann wird über seine Zukunft entschieden.

Von RND/sbu