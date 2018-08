Wismar

Ein 20-Jähriger aus Syrien ist einem Park in Wismar in Mecklenburg-Vorpommern krankenhausreif geprügelt worden. Der Mann war allein auf dem Weg nach Hause, als er am späten Mittwochabend von drei Tätern ausländerfeindlich bepöbelt und zu Boden geschlagen wurde.

Wie die Polizei Rostock mitteilte, schlug einer der Angreifer mit einer Eisenkette auf den 20-Jährigen ein. Anschließend flüchteten die Täter. Der junge Mann erlitt unter anderem eine Nasenbeinfraktur und mehrere Hämatome im Gesicht und am Oberkörper. Er wurde schwer verletzt zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet unter der 03841 / 2030 um Zeugenhinweise.

Von RND/dpa