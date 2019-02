Köthen

Bei einem Autounfall nahe Köthen sind drei Menschen, darunter ein Kind, verbrannt. Im Auto war auch ein Säugling, der von einem Ersthelfer aus dem Wrack gerettet wurde und überlebte. Zunächst war noch unklar, in welchem Verhältnis die Menschen in dem Fahrzeug zueinander standen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend. Auch die Unfallursache sei noch völlig offen.

Der Wagen war am Donnerstagnachmittag nach den Angaben der Polizei von der Kreisstraße 2074 in der Stadt Südliches Anhalt zwischen den Ortsteilen Baasdorf und Görzig von der Fahrbahn abgekommen. Noch bevor die Rettungskräfte eintrafen, brannte das Fahrzeug im Landkreis Anhalt-Bitterfeld komplett aus.

Zeuge befreite Säugling aus brennendem Wagen

Ein Zeuge, der an der Unfallstelle vorbei kam, alarmierte die Beamten. Er befreite den Säugling aus dem Wagen. Die Insassen hätten sich vermutlich nicht befreien können, weil sie eingeklemmt waren, sagte der Sprecher weiter. Auf Bildern war das völlig zerstörte Wrack des Autos zu sehen.

Das Baby wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

